Украинские спортсмены бьют рекорды на Паралимпиаде

Украинские спортсмены завоевали первые медали на Паралимпиаде в Токио. Всего Украина получила восемь медалей и находится на пятом месте в командном зачете.

Пловчиха Елизавета Мерешко с временем паралимпийского рекорда завоевала первую золотую медаль в заплыве на 50 м вольным стилем, сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Twitter. В этом же заплыве бронзу сборной принесла Анна Гонтарь.

Первое серебро для Украины получил пловец Антон Коль. Алексей Вирченко также стал серебряным призером на дистанции 100 м баттерфляем. Пловец Максим Крипак стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем.

Еще одно серебро завоевал для Украины фехтовальщик Артем Манько. За фехтование на колясках серебро получила также 35-летняя Елена Федота. Бронзовым призером летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках стала Евгения Бреус.

Фото: twitter.com/Paralympics

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Олимпиаде украинцы выиграли 19 медалей

В столице Японии Токио открылись XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся с 24 августа до 5 сентября. На Паралимпийских играх будут бороться за 539 медалей по 22 видам спорта. Участвуют рекордные 4 403 спортсмена из 161 страны, среди них 143 украинских атлета, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.