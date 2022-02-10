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четверг, 10 февраля 2022 10:33

Украинские легкоатлетки завоевали два "серебра" на турнире во Франции

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Украинские легкоатлетки завоевали два &quot;серебра&quot; на турнире во Франции
Легкоатлетка Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

9 февраля состоялись международные соревнования по легкой атлетике в Мондвилле. Из Франции украинцы вернутся с несколькими призовыми местами.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации лёгкой атлетики Украины.

Юлия Левченко с лучшим результатом сезона (1,89 м) заняла второе место в прыжках в высоту. Победила с рекордом соревнований британка Эмили Борсвик (1,92 м).

Второй и тоже с лучшим результатом сезона была Анастасия Брызгина. 400 м она пробежала за 53.99 с, одной десятой уступив британке Эйми Пайпи.

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На этой же дистанции среди мужчин выступали Даниил Даниленко и Александр Погорилко. Даниленко выиграл второй финал и показал третье время по итогу трех забегов (47.77 с). Погорилко был победителем третьего финала, а его время 47.93 стало четвертым среди всех участников. Победил Мазен Аль Яссин из Саудовской Аравии (47.11 с).

Виктория Ратникова в забеге на 60 м показала время 7.56 с, а Анна Плотицына пробежала 60 м с барьерами за 8.28 с. Этих секунд не хватило атлеткам для выхода в финал.

24-летняя Левченко - серебряная призерша чемпионата мира, двукратная призерша чемпионата Европы в помещении, чемпионка Юношеских олимпийских игр-2014, двукратная чемпионка Европы среди молодежи.

32-летняя Брызгина - бронзовая призерша Лондона-2012 в эстафете, чемпионка Европы 2010 года.

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Дата
10
февраля

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