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пятница, 04 декабря 2020 21:00

"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"

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Висенте Гомес - тренер из системы испанского "Атлетик", Бильбао. Более 3 лет работал в киевском "Динамо". Сначала занимался формированием молодых игроков, а затем был ассистентом главного тренера. Работал тренером в московском "Спартаке" и "Аль Ахли" во времена работы Сергея Реброва. Самостоятельную работу начал с "Олимпиком", а сейчас возглавляет "Сабах" из Азербайджана.

Вы работали в системе "Динамо" более 3 лет. Что взяли с этого?

- Для меня этот опыт был очень богатым - первый опыт за пределами Испании. В стране, с которой я не был знаком. С другой культурой, языком. Думаю опыт был успешен, не только через победы в чемпионатах, но и через воспитание молодых футболистов. Я считаю, что оставил определенную идею работы, основанной на развитии игрока, с определенным стилем и идентичностью.

Автор: ФК "Олимпик"
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Висенте Гомес прошлый сезона возглавлял "Олимпик"

Что вы изменили в процессе формирования игроков, методологии работы Академии "Динамо"?

- В первую очередь мы немного изменили менталитет тренеров, которые больше переживали за результат следующего матча, на идею обучения и развития игроков в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Мы пытались создать культуру обучения, в которой игрок думал о своих сильных и слабых сторонах и осознавал, что ему нужно совершенствоваться, чтобы достичь своего максимального потенциала. Кроме того, индивидуально улучшали футболиста в рамках команды. Игроки должны были усовершенствовать много концептов понимание игры.

Когда Ребров шел к "Ференцвароша", я был задействован в другом проекте

В чем отличается формирования игроков в Испании и Украины?

-В первую очередь - думать о развитии игрока, а не только о победе в следующем матче. В Испании больше присутствует культура коллективной игры с высоким уровнем понимания игры каждым из участников.

Вы работали как тренер молодежных команд, как второй тренер, а также в качестве главного тренера. Как отличаются эти роли?

-В каждой позиции есть свои сложности и зоны ответственности. Естественно, что работая с молодежными, или взрослыми командами решения принимаются самостоятельно, и вся ответственность ложится на одного конкретного человека. Работая ассистентом, ты пытаешься делать максимально качественно то, что требует главный тренер, и быть всегда доступным, чтобы помочь в любой момент. Это все необходимо для того, чтобы главный тренер имел возможность делать свою работу максимально эффективно.

На что вы обратили внимание в украинском футболе в первую очередь - что поразило и разочаровало?

-В первую очередь, я хотел понять ход мыслей игроков, тренеров. Как они принимают решение, чем руководствуются, чего хотят, как строят коммуникацию. Это наиболее важно для продуктивной работы с группой игроков и тренеров, которых ты не знал до сих пор. После этого я уже разбирался, могу ли я помочь всей группе футболистов, чтобы улучшаться в футбольном плане.

Автор: ФК "Динамо"
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Висенте Гомес на тренироваках "Динамо"

А больше всего удивил меня индивидуальный уровень игроков. Сначала не зная уровень украинских игроков юношеского и молодежного футбола, я предполагал, что с этим будут проблемы для развития доминирующего концепта игры. Но когда я приехал и ознакомился поближе с молодежным футболом в стране, то был очень удивлен тем, насколько талантливые от природы украинские футболисты, и каким потенциалом. Самое большое разочарование было связано не с футбольной составляющей, а с языковым барьером. Незнание языка очень сильно затрудняет тренерскую работу.

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Ребров в "Динамо" и "Аль Ахли" - это один тренер, или различные специалисты?

- Я считаю, что все мы меняемся со временем. Это естественно в контексте естественного развития личности человека. Различные контексты заставляют нас адаптироваться и развиваться. И я уверен, что Сергей, будучи профессионалом своего дела, точно так же эволюционировал и улучшилось с течением времени и принятием новых вызовов. В частности, следствием этого мы видим те невероятные результаты, которых он достигает из сезона в сезон.

Почему вы не работаете с Ребровым в "Ференцварош"?

- Когда Сергей переезжал туда, я был уже вовлечен в другой проект. Ребров работает грандиозно. Благодарен, что дал мне шанс быть с ним в "Динамо".

Яремчук мог бы быть успешным в Испании

Роман Яремчук не смог выделиться в "Динамо", несмотря на то, что стал "звездой" в Бельгии и главным форвардом сборной Украины. Что ему помешало быть успешным в Киеве?

-В каждого игрока свой ритм развития и становления. Возможно, в "Динамо" был плохой для него момент, и Роману пришлось уйти, но такое случается со многими игроками во всем мире. Яремчук был и является игроком с прекрасными данными и качествами.

Автор: ФК "Динамо" Киев
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По Яремчуком следят некоторые клубы ТОП европейских чемпионатов. Как вы считаете, европейский чемпионат ему больше подходит - мог бы быть успешным в Испании?

-Вполне бы подошел для этого чемпионата.

Какой потенциал у Виктора Цыганкова?

- Игрок огромного таланта, который делает разницу. Он уже успешен. Есть травмы, которые мешают ему играть так, как он бы хотел, но нет сомнений в том, что он уже есть и дальше будет важным игроком для всего украинского футбола

Висенте Гомесу - 49 лет.

Автор: Сергей Тищенко
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