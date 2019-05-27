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понедельник, 27 мая 2019 16:00

Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии

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Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии
Ангелина Радивилова. Фото: НОК Украины.

Украинские спортсменки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали 4 медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в хорватском Осиеке.

Отмечается, что в воскресенье Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнений на бревне. В вольных упражнениях наша гимнастка завоевала серебряную награду, в упражнениях на бревне - "золото".

Еще одну медаль Радивилова завоевала днем ​​ранее - "серебро" в опорном прыжке. Таким образом, в активе Анастасии - 4 награды.

Другая украинка - Яна Федорова - стала третьей в упражнениях на брусьях.

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Напомним, украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке.

https://www.pravda.com.ua
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27
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