Украинские гимнастки выиграли 4 медали на этапе Кубка мира в Хорватии

Украинские спортсменки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали 4 медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в хорватском Осиеке.
Отмечается, что в воскресенье Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнений на бревне. В вольных упражнениях наша гимнастка завоевала серебряную награду, в упражнениях на бревне - "золото".
Еще одну медаль Радивилова завоевала днем ранее - "серебро" в опорном прыжке. Таким образом, в активе Анастасии - 4 награды.
Другая украинка - Яна Федорова - стала третьей в упражнениях на брусьях.
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Напомним, украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке.
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