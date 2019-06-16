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воскресенье, 16 июня 2019 08:06

Украинские чемпионы поблагодарили Кирилла Дришлюка

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Украинские чемпионы поблагодарили Кирилла Дришлюка
Кирилл Дришлюк сыграл все матчи на чемпионате

Хавбек сборной Украины U-20 Алексей Хахлев обратился к партнеру по сборной Кириллу Дришлюку. Его отец, Павел Дришлюк, погиб 5 лет тому, когда российские боевики сбили самолет АН-26.

"Твой папа – герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира.

Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат", – написал Хахлев в инстаграме.

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Сборная Украины вчера стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Южной Кореи – 3:1.

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Дата
16
июня

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