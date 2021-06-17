Украинские болельщики повесили флаг с лозунгами "Слава нации - смерть врагам"

Украинцев заставили убрать флаг с лозунгами "Слава нации - смерть врагам". Фото: obozrevatel

Во время матча Украина - Северная Македония украинских болельщиков заставили убрать флаг с лозунгами "Слава нации! Смерть врагам!".

Зрители повесили флаг на одной из трибун "Арена Национале", чтобы его было видно фотографам и футболистам.

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Однако стюарды попросили убрать флаг. Украинские фанаты флаг забрали.

Причины такой просьбы не указываются.

Союз европейских футбольных ассоциаций требовала, чтобы Украина убрала из формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава!". Такое решение УЕФА принял после запроса со стороны Российской футбольного союза. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел утром 10 июня на переговоры с представителями УЕФА. 6 июня Павелко опубликовал фото новой формы национальной сборной с надписями "Слава Украине!", "Героям слава!" и картой государства. УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму сборной Украины на чемпионате Европы. Лозунга "Слава Украине" и "Героям слава" останутся.