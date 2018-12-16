Украинские биатлонисты провалили эстафету

Состоялась мужская биатлонная эстафета на этапе в Хохфильцене.
Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.
Победу в эстафете одержали шведы, опередив норвежцев и немцев. Украина финишировала 16-й.
Артем Тищенко на первом этапе стал 24-м. Он чисто отстрелялся, проиграв чистым ходом на последнем круге больше минуты, сообщает Трибуна.
Артем Прима также обошелся без промахов, завершив этап 20-м.
Сергей Семенов использовал 2 дополнительных патрона, подняв сборную на 16-е место.
На последнем этапе Дмитрий Пидручный использовал 4 дополнительных патрона и также финишировал 16-м.
Результаты эстафеты:
1. Швеция (0+5) – 1.16,10
2. Норвегия (0+7) – 3,6
3. Германия (1+6) – 28,8
16. Украина (0+6) – 4.14,9
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Украинцы использовали 6 дополнительных патронов.
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