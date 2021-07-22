Украинская журналистка вышла замуж за защитника "Шахтера"

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь женился на украинской спортивной журналистке Дарье Савиной.
Фото с празднования поделилась новоиспеченная жена в Instagram.
Сама же Cавина на время свадьбы надела корону, что придало роскошности этому важному дню.
На фото присутствуют коллеги журналистки по телеканалу "Футбол" Александр Денисов и Игорь Бурбас, одноклубник Бондаря Тарас Степаненко.
Валерий Бондар стал обладателем молодежного Кубка мира-2019 в составе сборной Украины. Бондар был капитаном команды Александра Петракова. Футболист не имеет стабильного места в составе "Шахтер". Восстанавливается после травмы.
До отношений с Бондарем Савина долгое время встречалась с нападающим "Днепра-1", а потом "Динамо" Владиславом Супрягою. О разрыве отношений пары стало известно весной 2020 года.
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