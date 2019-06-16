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понедельник, 17 июня 2019 08:00

Украинская теннисистка выиграла первый титул в сезоне

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Украинская теннисистка выиграла первый титул в сезоне
На следующей неделе Калинина заявлена на турнире ITF W60+H в чешском городе Старе Сплавы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF W25 в Чехии. Это ее первая победа в 2019 году.

За исключением матча первого круга, все последующие матчи Калининой на турнире состояли из трех сетов. Финальный матч против болгарки Элицы Костовой длился более двух часов.

Ангелина Калинина – Элица Костова 2:1 (6:1, 4:6, 6:1)

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Для украинки это первый титул в 2019 году. Последний раз она побеждала еще в апреле 2018 года на 25-тысячнике в Джексоне. А впоследствии в конце апреля сыграла в финале 80-тысячника в Шарлоттсвилле (США).

https://24tv.ua
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Дата
17
июня

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