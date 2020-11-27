Украинская теннисистка родила сына скандальном форварду "Динамо"

Украинская теннисистка Ольга Янчук родила мальчика форварду "Динамо" Жерсону Родригесу.

Радостное событие в семье спортсменов произошло 27 ноября в киевском роддоме №7, сообщила Янчук в Instagram.

Мальчик родился с весом 3660 г и с ростом 53 см.

"Лучший день в моей жизни", - подписала фото теннисистка Ольга.

У Родригеса это 2-й ребенок. Футболист уже воспитывает сына, которому скоро исполнится 2 года. Но Жерсон не был женат на матери своего ребенка.

Автор: Инстаграм Ольги Янчук

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Жерсон Родригес выступает за "Динамо" с лета 2019 года. 2-ю часть прошлого сезона провел в аренде. Футболист известен своим нравом. Его обвиняли в нарушении спортивного режима. Успел поссориться с тогдашним тренером "Динамо" Алексеем Михайличенком.