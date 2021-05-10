Украинская теннисистка разгромно проиграла россиянке

Мрта Костюк преодолела два круга квалификации. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла россиянке Екатерине Александровой в первом раунде турнира WTA 1000 в Риме.

Костюк уступила в двух сетах, выиграв у соперницы лишь четыре гейма - три в первом сете и один в другом. Сообщает nv.ua

Всего за две партии украинка ни разу не подала навылет и сделала только один брейк, проиграв при этом пять своих подач.

Костюк пробилась в основную сетку турнира из квалификации, где победила сначала итальянку Нурию Бранкаччи, а затем - японку Нао Хибино.

Во втором круге свои выступления на турнире начнет украинка Элина Свитолина, встретится с американкой Амандой Анисимовой.

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Ранее Марта Костюк после успешного выступления на турнире в Стамбуле, где она дошла до полуфинала, поднялась на 77-е место в рейтинге лучших теннисисток мира. В конце апреля Костюк обыграла другую россиянку на турнире в Мадриде.