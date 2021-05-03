Украинская теннисистка победила россиянку в финале турнира в Хорватии

Украинская теннисистка 24-летняя Ангелина Калинина стала победительницей теннисного турнира в Хорватии.

В финале Zagreb Ladies Open она обыграла россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.

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В первом сете Калинина полностью преобладала свою оппонентку и позволила сопернице только одно очко.

На старте второй партии украинка повела со счетом 3:0 и спокойно довела сет и матч до победы.

Для Калининой эта победа стала десятой подряд в 2021 году. Началась она с турнира ITF W25 в Португалии, где Калинина тоже одержала победу. А всего в 15 матчах на грунтовых кортах украинка получила 13 побед в этом сезоне.

Всего для Калининой это 12-й титул ITF в карьере.