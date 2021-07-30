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пятница, 30 июля 2021 20:19

Украинская спортсменка Саладуха объявила о завершении карьеры

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Украинская спортсменка Саладуха объявила о завершении карьеры
Ольга Саладуха с 2019 стала народной депутатом. Фото: Gettyimages.com

Украинская легкоатлетка 38-летняя Ольга Солодуха завершила профессиональные выступления.

На Играх в Токио Солодуха в тройном прыжке не смогла пройти квалификацию, сообщает "Суспільне Спорт".

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"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт и пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать", - сказала спортсменка.

Игры-2020 в Токио стали для Саладухи четвертыми в карьере: она соревновалась в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и теперь Токио-2020. Имеет в своем активе "бронзу" в Лондоне, победу на чемпионате мира и трижды на чемпионате Европы.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины четыре бронзовых наград.

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Дата
30
июля

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