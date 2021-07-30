Украинская спортсменка Саладуха объявила о завершении карьеры

Украинская легкоатлетка 38-летняя Ольга Солодуха завершила профессиональные выступления.
На Играх в Токио Солодуха в тройном прыжке не смогла пройти квалификацию, сообщает "Суспільне Спорт".
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"Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт и пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать", - сказала спортсменка.
Игры-2020 в Токио стали для Саладухи четвертыми в карьере: она соревновалась в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016 и теперь Токио-2020. Имеет в своем активе "бронзу" в Лондоне, победу на чемпионате мира и трижды на чемпионате Европы.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
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