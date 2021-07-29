Украинская спортсменка не смогла одержать медаль в гребном слаломе

Виктория Ус дважды на Олимпиаде финишировала восьмой. Фото: REUTERS

Украинская спортсменка Виктория Ус не смогла принести сборной Украины медаль на Играх в Токио.

В финальном заплыве каноэ в рамках гребного слалома украинка показала седьмой результат.

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Победу одержала Джессика Фокс из Австралии. Второй пришла к финишу Мэллори Франклин из Великобритании. Андреа Херцог из Германии заработала "бронзу".

В финале гребного слалома на байдарках Ус также показала восьмой результат.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.