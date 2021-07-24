Украинская шахматистка вышла в четвертьфинал Кубка мира

Анна Музычуклюбит играть в быстрые шахматы. Фото: Reuters

Украинка Анна Музычук вышла в 1/4 финала Кубка мира по шахматам, который проходит в российском Сочи.

В 1/8 украинка победила представительницу Германии Элизабет Пентц. За выход в полуфинал соперницей Анны будет Нана Дзагнидзе из Грузии или Полина Шувалова из России.

Сестра Анны Мария Музычук уступила экс-чемпионке мира из России Александре Костенюк.

Украинец Антон Коробов в 1/16 финала играет против россиянина Александра Грищука. После двух основных партий ничья, обладателя пропуска в следующий раунд определят партии с укороченным контролем времени.

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Анна Музычук является двукратной чемпионкой мира из молниеносных шахмат, и чемпионкой мира из быстрых шахмат. В 2017 году она стала вице-чемпионкой в классических шахматах.