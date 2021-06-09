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среда, 09 июня 2021 11:42

Украинская сборная сменила песни для чемпионата Европы и снова огорчила

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Украинская ассоциация футбола отредактировала плейлист от украинской сборной с песнями для чемпионата Европы.

Ранее УЕФА, кроме официального гимна, предложили игрокам команд-участниц сформировать плейлисты своих стран для создания праздничной атмосферы и лучшей коммуникации с фанатами, передает ua-football.com.

В списке сборной Украины треть песен была российских исполнителей. "Звездой" плейлиста стал российский рэпер Morgenshtern. Несмотря на то, что Минкульт и СБУ внесли исполнителя в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, наши футболисты включили в перечень целых три его композиции.

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После резонанса в СМИ УАФ быстро отредактировала перечень. Песни российских исполнителей удалили. Правда, после обновления исчезла и единственная украинская песня "Ехали казаки" группы "Тень солнца".

Автор: ua-football.com
  УАФ обновила плейлист украинской сборной для чемпионата Европы
УАФ обновила плейлист украинской сборной для чемпионата Европы

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля. На поле сборная Украины выйдет в новой форме. На футболках изображен силуэт государства с полуострова Крым, что был аннексирован Россией 2014 году. Сыграют против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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