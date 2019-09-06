Украинская модель снялась в рекламе с полуобнаженным Роналду

Форвард сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду снялся в рекламе с украинской моделью.

На днях бренд мужского нижнего белья CR7 выложил кадры фотосессии португальца с моделью. Ею оказалась украинка Лера Бублейко.С португальцем она позировала на спортивном мотоцикле и гоночном ретро-автомобиле.

Лера Бублейко – киевлянка. Ее данные – 41 кг при росте 171 см. Грудь, талия и бедра – 70, 55, 77 см соответственно.

Автор: Instagram

Автор: Instagram

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Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий итальянского клуба "Ювентус" и сборной Португалии. Пятикратный обладатель Золотого мяча 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годов. Четырехкратный обладатель Золотой бутсы УЕФА 2008, 2011, 2014 и 2015 годов. Финалист Евро-2004 в составе сборной Португалии. Признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы-2004. Победитель Чемпионата Европы-2016 в составе сборной Португалии. Победитель Лиги чемпионов УЕФА сезонов 2007-2008, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018-х.