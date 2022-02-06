Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде

Анастасия Шаботова. Фото: НОК Украины

6 февраля в Пекине-2022 представители фигурного катания продолжили командное первенство короткой программой у женщин, где Украину представила 16-летняя дебютантка Олимпийских игр Анастасия Шаботова.

По итогам короткой программы в рамках командного первенства украинка заняла седьмое место.

"Сложно передать словами чувства и эмоции от старта на Олимпийских играх. Это невероятно! Во время проката пыталась насладиться каждым моментом. Не чувствовала волнения, но, может быть, была немного скованной. После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто быть здесь", - цитирует Шаботову сайт НОК Украины.

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Дебют фигуристки прокомментировала ее наставница Марина Амирханова.

"Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Возможно, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило. Из-за болезни Настя пропустила чемпионат Европы, из-за своего юного возраста в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях. Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить также, что сегодня она откатала не самую сложную программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве", - сказала наставница.

Анастасия Шаботова родилась в Москве. Летом 2019 года сменила гражданство на украинское. Трехкратная чемпионка Украины. В командных соревнованиях борьбу за медали продолжают команды Японии, ОКР, США, Китая и Канады. Индивидуальные соревнования женщин в фигурном катании в Пекине-2022 запланированы на 15 и 17 февраля.