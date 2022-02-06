Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 603
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 216
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 288
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 270
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 801
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 882
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 297
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 999
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 6678
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1989
Фото
Все фото
6
9
6
3
35
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
В Пекине прошла церемония открытия Олимпиады-2022. Как это было
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Красавица-фигуристка. Кто такая знаменосец сборной Украины в Пекине Назарова
Вратарь &quot;Динамо&quot; приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Вратарь "Динамо" приобрел шикарный электрокар стоимостью более 2 млн.
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Видео
Все видео
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Автогол года. Марокканский вратарь расстрелял свои ворота
Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером"
Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером"
Ярмоленко спас "Вест Хем" от громкого позора
Ярмоленко спас "Вест Хем" от громкого позора
Лэмпард начал с победы."Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу
Лэмпард начал с победы."Эвертон" с Миколенко одержал разгромную победу
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 63
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 558
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1647
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1008
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 504
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 12:03

Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде

  Комментировать
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Анастасия Шаботова. Фото: НОК Украины

6 февраля в Пекине-2022 представители фигурного катания продолжили командное первенство короткой программой у женщин, где Украину представила 16-летняя дебютантка Олимпийских игр Анастасия Шаботова.

По итогам короткой программы в рамках командного первенства украинка заняла седьмое место.

"Сложно передать словами чувства и эмоции от старта на Олимпийских играх. Это невероятно! Во время проката пыталась насладиться каждым моментом. Не чувствовала волнения, но, может быть, была немного скованной. После выступления не могла сдержать слезы: я увидела олимпийские кольца и еще раз поняла, как круто быть здесь", - цитирует Шаботову сайт НОК Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом

Дебют фигуристки прокомментировала ее наставница Марина Амирханова.

"Выступление было хорошее. Элементы выполнены достаточно качественно. Судьи поставили более низкие оценки, чем мы ожидали. Возможно, ей не хватило презентации, убедительности. Безусловно, дебют удался, но опыта не хватило. Из-за болезни Настя пропустила чемпионат Европы, из-за своего юного возраста в прошлом году еще не могла стартовать на взрослых соревнованиях. Однако в Пекине она себя очень хорошо показала. Следует отметить также, что сегодня она откатала не самую сложную программу. Это мы планируем сделать уже в индивидуальном первенстве", - сказала наставница.

Анастасия Шаботова родилась в Москве. Летом 2019 года сменила гражданство на украинское. Трехкратная чемпионка Украины.

В командных соревнованиях борьбу за медали продолжают команды Японии, ОКР, США, Китая и Канады.

Индивидуальные соревнования женщин в фигурном катании в Пекине-2022 запланированы на 15 и 17 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

Украина получила право голоса по Антарктиде

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 24084
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 17613
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 12537
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 11070
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 10846
Спорт
Поражение и перелом руки. Украинец Бондарь неудачно дебютировал в UFC
Поражение и перелом руки. Украинец Бондарь неудачно дебютировал в UFC Просмотров: 225
Экс-россиянка достойно дебютировала на Олимпиаде под украинским флагом
Экс-россиянка достойно дебютировала на Олимпиаде под украинским флагом Просмотров: 1485
Обиделись на кричалки. Россияне пожаловались в УЕФА на украинских болельщиков
Обиделись на кричалки. Россияне пожаловались в УЕФА на украинских болельщиков Просмотров: 603
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
Украинская лыжница Олех финишировала на Олимпиаде с окровавленным лицом
 Просмотров: 972
"Луческу сказал мне, чтобы я больше в "Динамо" не возвращался" - Супряга
"Луческу сказал мне, чтобы я больше в "Динамо" не возвращался" - Супряга Просмотров: 954
Больше всего комментируют
4
"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
Нардепы собирают подписи за отставку Шкарлета
1
Порошенко на съезде партии УДАР призвал к единству все демократические силы
Голосов: 493
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть