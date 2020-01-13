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понедельник, 13 января 2020 05:21

Украинская фехтовальщица Харлан завоевала "золото" Гран-при у россиянки

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Украинская фехтовальщица Харлан завоевала &quot;золото&quot; Гран-при у россиянки
Харлан завоевала "золото". Фото: Спортобоз

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан начала 2020 год с эффектной победы.

Саблистка стала чемпионкой на Гран-при Монреаля (Канада). В финале украинка победила Ольгу Никитину с РФ - 15:7, сообщает Главком.

На турнирном пути Харлан победила француженку Марго Рифкисс (15: 7), японку Норико Тамура (15: 7), двукратную олимпийскую чемпионку Мариэль Заґунис из США (15: 8), еще одну француженку Сару Бальцер (15: 7) и китаянку Шао Яци (15:14).

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В прошлом году Ольга Харлан стала чемпионкой мира и Европы, а завершила 2019-й победой на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США) и второй подряд победой в общем кубковом зачете.

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