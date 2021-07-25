Украинская дзюдоистка после "бронзы" на Олимпиаде-2020 решила приостановить спортивную карьеру

Билодид решила приостановить карьеру. Фото: Спортобоз

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Дарья Белодед решила сделать паузу в своей профессиональной спортивной карьере.

Дзюдоистка планировала завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, а свое поражение в полуфинале она объясняет переносом соревнований на год из-за пандемии Covid-19, рассказал в интервью UA:Перший ее наставник Геннадий Белодед.

"Дарья уже осознала, что она — бронзовый призер Олимпийских игр. Конечно, она расстроена: хотела золотую медаль. Но было сложно, каждая схватка была сложной: психологически и, наверное, физически — не знаю. Она молодец", — рассказал ее отец и наставник.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев — будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", — подытожил наставник Дарьи Белодед в общении с журналистами.

Украинская сборная уже начала анализировать выступление Дарьи на Олимпийских играх, а перенос соревнований в Токио отсрочил запланированный переход дзюдоистки в тяжелую категорию.

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Украинская дзюдоистка 20-летняя Дарья Билодид получила бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020. Билодид выступала в весовой категории до 48 кг. В финал ее не пустила чемпионка мира 2017 года.