Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялся спринт среди женщин на дистанции 7,5 километра.
Гонку выиграла представительница Норвегии Марти Олсби Ройселанд, прошедшая дистанцию без промахов. Ближайшую соперницу Дениз Херрман она опередила на 33,1 секунды.
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая показала 16-й общий результат с одним промахом при стрельбе лежа. Валентина Семеренко заняла двадцать пятое место, а капитан женской сборной Елена Пидгрушая - тридцать шестой. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко показали 46-й и 52-й лучшие результаты соответственно, пишет "Спортарена"
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Этап Кубка мира в Оберхофе продолжится завтра, 10 января, мужским спринтом на дистанции 10 км.
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