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четверг, 09 января 2020 18:18

Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону

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Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону
Лучшей среди украинок была Юлия Джима, занявшая 16-ю позицию. Фото: рейтер

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе состоялся спринт среди женщин на дистанции 7,5 километра.

Гонку выиграла представительница Норвегии Марти Олсби Ройселанд, прошедшая дистанцию ​​без промахов. Ближайшую соперницу Дениз Херрман она опередила на 33,1 секунды.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая показала 16-й общий результат с одним промахом при стрельбе лежа. Валентина Семеренко заняла двадцать пятое место, а капитан женской сборной Елена Пидгрушая - тридцать шестой. Анастасия Меркушина и Вита Семеренко показали 46-й и 52-й лучшие результаты соответственно, пишет "Спортарена"

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Этап Кубка мира в Оберхофе продолжится завтра, 10 января, мужским спринтом на дистанции 10 км.

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