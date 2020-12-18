Украинки провалили спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Елена Пидгрушная провалила спринт. Фото: biathlon.com.ua

В рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в австрийском Хохфильцене состоялся женский спринт.

Представительницы Норвегии заняли первые 3 места. Выиграла этап Тирил Екгофф. Ингрид Тандреволд пришла 2-й, а Марте Ройзеланд стала 3-й.

Украина в гонке представляли Валентина Семеренко, Дарья Блашка, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Лучшей из украинок стала Блашко, которая заняла 34-е место. Джима пришла к финишу только 40-й, а Пидгрушная заняла 63-е место.

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Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 19-го декабря.