Украинки провалили первую гонку Рупольдинга

Тирил Экхофф становится лидером нынешнего сезона

Сегодня, 15 января, в немецком Рупольдинге состоялась женская спринтерская гонка. Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф. Второй была шведка Ханан Эберг, третьей – итальянка Доротея Вирер.

Юлия Джима стала лучшей из украинок и финишировала 29-й. Сообщает "Трибуна".

В гонку преследования отобрались Джима, Вита Семеренко, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко.

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Завтра в Рупольдинге состоится сприн у мужчин.