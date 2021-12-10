Украинки остались без медалей в спринте на Кубке мира по биатлону

Юлия Джима стала лучшей среди украинок. Фото: biathlon.com.ua

В Хохфильцене состоялся третий этап женской спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону.

Победу одержала белоруска Анна Сола. Второй финишировала Жюстин Брезана во Франции, а замкнула тройку представительница Норвегии Марте Ульсбю-Ройселанн.

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Лучшей среди украинок стала Юлия Джима с 15-м результатом. Елена Белосюк показала 24-й результат, Дарья Блашко - 68-й, Ирина Петренко - 75-й, Ольга Абрамова - 84-й.

В гонке, которая пройдет 12 декабря, будут участвовать только две представительницы Украины - Юлия Джима и Елена Белосюк. У мужчин в этот день будет гонка преследований.