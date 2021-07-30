Украинки не смогли пройти квалификацию в прыжках в воду на Олимпиаде

Виктория Кесарь не смогла пройти в финал. Фото: Df-ua.org

На Олимпиаде в Токио стартовали женские индивидуальные соревнования по прыжкам в воду с трамплина 3 м.

В полуфинал выходили 18 лучших спортсменок из 27.

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В квалификации выступали две украинки - Анна Письменская и Виктория Кесарь.

Им не удалось выйти в полуфинал. Кесарь заняла 23-е место с результатом 238,20 балла, а Письменская - 24-е с оценкой 232,30 балла.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.