Украинки финишировали седьмыми в биатлонной эстафете

Юлия Джима идеально побежала третий этап. Фото биатлон ком юа

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафета.

Победу праздновала сборная Норвегии, вторыми были француженки, третьими - шведки.

Сборную Украины представляли Дарья Блашко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

Первой гонку начала Дарья Блашко, которая продемонстрировала прекрасную стрельбу лежа, а на стойке использовала три дополнительных патрона и передала эстафету девятой с отставанием в 34 секунды от первого места.

Идеальная стрельба Юлии Джимы позволила Украине подняться на 5-е место (отставание 11 сек). Однако два дополнительных патрона на первой стрельбе и три на второй отбросили Валентину Семеренко на 7 место с отставанием 1 минуту 10 секунд.

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Завершала гонку Елена Пидгрушная, которая пришла седьмой. Елена только на финише уступила австрийцы Лиге Хаусер.