Украинка вышла в третий круг "Ролан Гаррос"

Леся Цуренко показала стойкость характера ради победы над соперницей. Фото: Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко одолела представительницу Сербии Александру Крунич — третий сет растянулся на 20 геймов, но украинка проявила характер и вырвала путевку в следующий раунд Ролан Гаррос.

В общей сложности игра длилась 3 часа и 6 минут. Вчера, при счете 6:6 в третьем сете, встреча была остановлена из-за темноты, а доигрывать ее пришлось сегодня.

В первом сете украинка проигрывала 1:4, сумела отыграться, но при счете 5:5 отдала гейм на своей подаче и уступила 5:7. Во второй партии Цуренко сделала два брейка и победила 7:5.

В решающем сете Леся вела 4:1, но позволила Крунич сравнять счет, доведя его до 6:6. Сегодня, во время доигровки, Цуренко дважды отдала гейм на своей подаче, но в ответ сделала три брейка — как итог, выход в 1/16 финала "Ролан Гаррос".

WTA. Ролан Гаррос. Второй раунд

Александра Крунич (Сербия, 76) — Леся Цуренко (Украина, 27) 1:2 (7:5, 5:7, 9:11)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: витолина покинула "Ролан Гаррос"

В 1/16 финала украинка будет противостоять 3-ей ракетке мира Симоне Халеп, которая на прошлом этапе одолела польку Магду Линнетт. Встреча Цуренко против Халеп ориентировочно запланирована на 1 июня.