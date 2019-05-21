Украинка вышла в 1/8 финала турнира в Страсбурге

Костюк успешно выступила в первом раунде основной сетки соревнования.

Украинская теннисистка Марта Костюк победила бельгийку Мари Бенуа и вышла в 1/8 финала турнира в Страсбурге.

Поединок длился 1 ч. и 22 мин. Первую партию Костюк выиграла, уступая по геймам сопернице 3:4. Во втором сете украинка и вовсе разгромила Бенуа, отдав оппонентке лишь один гейм.

WTA. Первый раунд. Страсбург

Мари Бенуа (Бельгия) — Марта Костюк (Украина) 0:2 (4:6, 1:6)

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В 1/8 финала Костюк встретится с китаянкой Чжэн Сайсай. Матч состоится 21 мая в 11:00 по киевскому времени.