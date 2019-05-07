Украинка вышла в 1/8 финала парного турнира в Мадриде

Леся Цуренко. Фото:Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко в паре с представительницей Беларуси Александрой Саснович вышла во второй раунд турнира WTA "Premier в Мадриде". Украинско-белорусский дуэт в 1/16 финала оказался сильнее пары Дарья Касаткина и Анетт Контавейт.

В первом сете Цуренко и Саснович сделали 2 брейка и победили 7:5. Во второй партии Касаткина и Контавейт не оставили соперницам шанса, выиграв 6:0. На решающем супер тай-брейке украинка с напарницей оказались сильнее — 10:4.

Mutua Madrilena Masters Madrid. Парный разряд. Первый раунд.

Дарья Касаткина/Анетт Контавейт (Россия/Эстония) — Леся Цуренко/Александра Саснович (Украина/Беларусь) 1:2 (5:7, 6:0, 4:10)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка пробилась в 1/16 турнира в Мадриде

В 1/8 финала Леся и Александра сыграют с победительницами матча сестер Чань против Елены Остапенко и Веры Звонаревой.