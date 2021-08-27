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пятница, 27 августа 2021 18:43

Украинка выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону

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Украинка выиграла серебряную медаль на чемпионате мира по биатлону
Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону. Фото: Getty images

Украинка Юлия Джима выиграла серебряную медаль на летнем чемпионате мира по биатлону.

Соревнования прошли в чешском городе Нове-Место. Украинка заняла второе место, допустив два промаха на стрельбе, сообщает "24 канал".

Суперспринт происходил при плохой погоде, в Нове-Место были сильные порывы ветра и дождь.

Вместе с Джимом удачно первый огневой рубеж преодолела Дарья Блашко. На втором рубеже Блашко предположила два промаха.

Первый промах Джима допустила на третьем огневом рубеже. Но она все равно была среди лидеров. На последней стрельбе Джима еще раз промахнулась.

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Чешка Маркета Давидова опередила украинку в конце гонки.

Украина получила третью золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Пловчиха Анна Стеценко получила награду на дистанции 400 м вольным стилем. Украинка начала выступление в финале четвертой, но постепенно продвигалась вперед.

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