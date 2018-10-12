Украинка впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA

В четвертьфинальные турнира WTA в Гонконге (Китай) третья ракетка Украины Даяна Ястремская сумела преодолеть словачку Кристину Кучова.
В противостоянии за выход в 1/2 финала Ястремская, занимающая 104 место в рейтинге WTA, переиграла 317 ракетку Савиту.
Поединок длился 1 час 32 минуты.
Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кристина Кучова (Словакия) 7:6 (8:6), 6:2
Путевку в финал соревнований Ястремская разыграет с победителем матча между австралийкой Дарьей Гавриловой (№34) и китаянкой Шуай Чжан (№40).
Ястремская впервые в карьере пробилась в 1/2 финала турнира WTA.
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Призовой фонд турнира в Гонконге составляет $ 750 тыс.
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