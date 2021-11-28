Украинка стала победительницей крупного турнира по теннису ITF

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей крупного турнира ITF с призовым фондом в 100 тыс. Долл. — "Habtoor Tennis Challenge" в Дубае, сообщает Теннисный портал Украины.
В финале 19-летняя киевлянка разгромила четвертую ракетку турнира словацкую теннисистку Кристину Кучову - 6:3, 6:0. Кучова занимает 107 место в мировой классификации.
На турнире-2021 Дарья обыграла теннисистку топ-100, а также в четырех встречах их пяти ей удавалось выигрывать по одному сету со счетом 6-0.
Отметим, что это второй титул ITF для Снегирь в сезоне, а также шестой и самый большой профессиональный титул в карьере.
Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина вылетела из десятки лучших теннисисток мира.
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