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воскресенье, 28 ноября 2021 06:32

Украинка стала победительницей крупного турнира по теннису ITF

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Украинка стала победительницей крупного турнира по теннису ITF
В финале 19-летняя киевлянка разгромила четвертую ракетку турнира словацкую теннисистку. Фото: УНН

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей крупного турнира ITF с призовым фондом в 100 тыс. Долл. — "Habtoor Tennis Challenge" в Дубае, сообщает Теннисный портал Украины.

В финале 19-летняя киевлянка разгромила четвертую ракетку турнира словацкую теннисистку Кристину Кучову - 6:3, 6:0. Кучова занимает 107 место в мировой классификации.

На турнире-2021 Дарья обыграла теннисистку топ-100, а также в четырех встречах их пяти ей удавалось выигрывать по одному сету со счетом 6-0.

Отметим, что это второй титул ITF для Снегирь в сезоне, а также шестой и самый большой профессиональный титул в карьере.

Первая ракетка Украины 27-летняя Элина Свитолина вылетела из десятки лучших теннисисток мира.

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