Украинка с огромным бюстом попробует собирается стать боксером

Мила Кузнецова имеет больше 400 тысяч подписчиков в социальной сети

Модель Plus Size Мила Кузнецова намерена дебютировать в профессиональном боксе. Об этом сообщает klitschko-brothers

Участница Miss Universe Plus Size-2019 Мила Кузнецова собирается освоить новую для себя профессию и сразу ставит перед собой серьезные цели.

"На днях я побывала в музее Кличко, - рассказывает Мила. – Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в профессиональном боксе. Сейчас улетаю в давно запланированный отпуск, по возвращению начинаю тренировки по боксу.Параллельно буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины боксерскую лицензию. Весной планирую дебютировать на профессиональном ринге. Партнеры организуют трансляцию поединка.

Знаю, что последний бой Александра Усика вошел в топ-10 самых рейтинговых трансляций на youtube, которые смотрели украинцы. Уверена, мой дебютный бой побьет и этот рекорд. Сейчас у меня 471 тысяча подписчиков в Instagram, к весне будет более полумиллиона, рассчитываю, что подписчикам будет интересен этот поединок. Есть идеи сделать из него настоящее шоу.

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Параметры Милы 126-86-116 см, рост 173 см. Украинка – обладательница 13-го размера груди.