Украинка обыграла россиянку и стала победительницей теннисного турнира

Анна Познихиренко выиграла теннисный турнир в Анталии. Фото: sport.ua

Украинская теннисистка Анна Познихиренко стала победительницей турнира в турецкой Анталии. В финальном матче она обыграла россиянку Дарию Лодикову – 7:5, 6:1, сообщает сайт btu.org.ua

Матч длился почти два часа. Украинка один раз подала навылет, допустила четыре двойных ошибки, реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов и трижды проиграла свою подачу. 27-летняя киянка была первой сеяной на турнире. Она сыграла пять матчей и отдала один сет – в полуфинале.

Познихиренко пять раз выигрывала титулы на турнирах Международной теннисной ассоциации.

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