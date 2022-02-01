Украинка Ягупова вывела свою команду в четвертьфинал баскетбольной Евролиги

Алина Ягупова. Фото: БК "Фенербахче"

Турецкий "Фенербахче" одержал победу над венгерским "Шопроном" в матче двух лидеров группы женской Евролиги - 82:59.

Капитан сборной Украины и лидер турецкой команды Алина Ягупова провела на площадке почти 33 минут, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

За это время она набрала 11 очков, добавив к этому 4 подбора, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

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"Фенербахче" закрепился на первой строчке турнирной таблицы Евролиги, имея 9 побед в 12-ти матчах.

Турецкая команда первой из группы пробилась в четвертьфинал Евролиги. И в этом есть особая заслуга Ягуповой.

В этом сезоне в 12-ти матчах Евролиги Алина Ягупова набирает в среднем 17,1 очков (шестая в Евролиге по этому показателю), делает 4,9 подбора и 5,7 передач (третья в Евролиге по этому показателю).

"Фенербахче" идет на третьей строчке в турнирной таблицы чемпионата Турции, но является лидером, потому что в запасе у команды еще две игры. Ягупова выступает за стамбульский клуб с 2021 года.