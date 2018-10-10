Украинец завоевал золото на юношеской Олимпиаде по гребле

Тищенко стал победителем юношеской Олимпиады. Фото: topnews.ck.ua

На юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина) украинский спортсмен Иван Тищенко стал чемпионом в соревнованиях по академической гребле.

Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

Это второе "золото", завоеванное украинскими спортсменами на юношеской Олимпиаде.

"Наш представитель в академической гребле 18-летний Иван Тищенко из Черкасс первым пришел на финиш финального заезда среди мужских одиночек, не оставив никаких шансов соперникам из Австралии, Беларуси и Перу!" – подчеркнули в НОК.

Тищенко на 0,37 секунды опередил серебряного призера Ивана Брынзу из Беларуси и на 1,37 секунды - австралийца Кормача Кеннеди Леверрта, который завоевал "бронзу".

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В данный момент украинская сборная завоевала 3 награды: две золотые и бронзовую медали.