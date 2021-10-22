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пятница, 22 октября 2021 18:15

Украинец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике

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Украинец завоевал &quot;бронзу&quot; на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Илья Ковтун впервые стал призером чемпионата мира. Фото: НОК Украины

Украинский гимнаст 18-летний Илья Ковтун на чемпионате мира завоевал бронзовую награду.

Ковтун стал третьим в индивидуальном многоборье, сообщает "24 канал".

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Украинец уступил лишь китайцу Чжан Бохэном и хозяину турнира японцу Даики Хасимото, который до этого стал олимпийским чемпионом в Токио-2020/21.

Победителя определяли по сумме баллов за выступления на всех шести снарядах: в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.

Для Ильи Ковтуна это первая медаль чемпионата мира. И только вторая медаль в многоборье для Украины на чемпионатах мира. До этого единственным медалистом был Олег Верняев, который тоже боролся бронзу в 2019 году.

В 2021-м Ковтун стал бронзовым призером в многоборье на чемпионате Европы.

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