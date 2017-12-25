Украинец забил красивый мяч в чемпионате Бельгии на последней минуте матча

Роман Безус спас "Сент-Трюйден" от поражения

Полузащитник бельгийского "Сент-Трюйдена" Роман Безус спас свою команду от поражения отличным ударом от углового флага.

На 90-й минуте "Сент-Трюйден" в матче 20-го тура чемпионата Бельгии проигрывал на выезде "Стандарду" 0:1. Но Роману Безусу, который вышел на поле четырьмя минутами ранее, удался шальной удар с углового.

Для Романа это второй гол в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата. Ранее украинец отличился в ворота "Генка". Оба гола Безус забил со стандартов — сначала точным ударом со штрафного, а теперь — с углового.

Ворота хозяев защищал известный мексиканский голкипер Гильермо Очоа.

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Роман перешел в "Сент-Трюйден" из "Днепра" на правах свободного агента в прошлом году. За днепровский клуб полузащитник выступал с 2015 года, а перед этим защищал цвета "Ворсклы" и "Динамо".