Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии

Иван Петряк выступает в Венгрии с 2018 года. Фото: УАФ

Чемпион Венгрии "Ференцварош" прекращает свои выступления в Кубке Венгрии.

В 1/8 финала турнира команда Сергея Реброва уступила дома МОЛ "Види" - 1:2.

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Гости вышли вперед на старте поединка, реализовав пенальти, но "Ференцварош" сразу отыгрался. Судьба противостояния была решена в конце 1-го тайма, когда МОЛ "Види" забил еще раз.

Хозяева так и не смогли отыграться, несмотря на территориальное и игровое преимущество во 2-м тайме.

Одним из героев поединка был украинский полузащитник гостей Иван Петряк. Он заработал пенальти и постоянно держал в напряжении защиту "Ференцвароша".

"Ференцварош" уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая МОЛ "ВиДи" на 13 очков. Иван Петряк выступал в "Ференцварош" в сезоне 2018/2019, после чего перешел в МОЛ "Види".