Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии

 
Ексклюзивы
1/5
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 207
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1062
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 729
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2457
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 495
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1467
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3825
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 936
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2628
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Команда Моуриньо вышла в 1/8 Лиги Европы
Команда Моуриньо вышла в 1/8 Лиги Европы
Как "Манчестер Сити" забивал "Боруссии"
Как "Манчестер Сити" забивал "Боруссии"
Арбитр помог "Реалу" переиграть "Аталанту". "Сити" разобрался с "Боруссией"
Арбитр помог "Реалу" переиграть "Аталанту". "Сити" разобрался с "Боруссией"
Как звёзды спорта пережили страшные аварии
Как звёзды спорта пережили страшные аварии
Интервью
1/5
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 207
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 1062
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 729
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 297
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 477
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 792
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
четверг, 25 февраля 2021 11:23

Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии

  Комментировать
Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии
Иван Петряк выступает в Венгрии с 2018 года. Фото: УАФ

Чемпион Венгрии "Ференцварош" прекращает свои выступления в Кубке Венгрии.

В 1/8 финала турнира команда Сергея Реброва уступила дома МОЛ "Види" - 1:2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему Ребров покинул "Динамо"

Гости вышли вперед на старте поединка, реализовав пенальти, но "Ференцварош" сразу отыгрался. Судьба противостояния была решена в конце 1-го тайма, когда МОЛ "Види" забил еще раз.

Хозяева так и не смогли отыграться, несмотря на территориальное и игровое преимущество во 2-м тайме.

Одним из героев поединка был украинский полузащитник гостей Иван Петряк. Он заработал пенальти и постоянно держал в напряжении защиту "Ференцвароша".

"Ференцварош" уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, опережая МОЛ "ВиДи" на 13 очков.

Иван Петряк выступал в "Ференцварош" в сезоне 2018/2019, после чего перешел в МОЛ "Види".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец выбил Реброва из Кубка Венгрии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Появились обновленные 200 грн

Основали новую типографию

Украина перешла на новое время

Армяне устроили самую большую резню Первой карабахской войны

Перепись показала, какой язык киевляне считают родным

На экраны вышел фильм "Страсти Христовы"

Записывала кобзарей и жила в Египте - 9 фактов о жизни Леси Украинки

Еврейский правый радикал расстрелял 29 молящихся мусульман

Курица снесла самое большое яйцо в мире

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 24994
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 13068
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 9396
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 8208
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
7
 1 Просмотров: 8028
Спорт
Хацкевич рассказал, почему не смог выиграть с "Динамо" чемпионство
Хацкевич рассказал, почему не смог выиграть с "Динамо" чемпионство Просмотров: 63
Хацкевич снова хочет тренировать "Динамо"
Хацкевич снова хочет тренировать "Динамо" Просмотров: 135
Экс-тренера "Шахтера" сватают в "Реал"
Экс-тренера "Шахтера" сватают в "Реал" Просмотров: 207
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
Дубль Месси помог "Барселоне" одержать разгромную победу
 Просмотров: 189
Луческу назвал секрет успеха в матче против "Брюгге"
Луческу назвал секрет успеха в матче против "Брюгге" Просмотров: 315
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
5
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 390
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть