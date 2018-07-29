Украинец стал вице-капитаном бельгийской команды

Экс-полузащитник "Динамо" и "Днепра" Роман Безус, который сейчас защищает цвета "Сент-Трюйден", получил новый статус в бельгийской команде.
Накануне поединка "Сент-Трюйден" против "Серкль Брюгге" в рамках первого тура чемпионата Бельгии главный тренер "канареек" сделал экс-игрока сборной Украины вице-капитаном команды.
Летом бельгийская пресса писала о том, что Безус может покинуть "Сент-Трюйден", поскольку хочет сменить клубную прописку. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.
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Роман Безус заявил о себе во весь голос в полтавской "Ворскле".
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