Украинец стал вице-капитаном бельгийской команды

Безус, на переднем плане, получил новый статус в Бельгии. Фото: Facebook

Экс-полузащитник "Динамо" и "Днепра" Роман Безус, который сейчас защищает цвета "Сент-Трюйден", получил новый статус в бельгийской команде.

Накануне поединка "Сент-Трюйден" против "Серкль Брюгге" в рамках первого тура чемпионата Бельгии главный тренер "канареек" сделал экс-игрока сборной Украины вице-капитаном команды.

Летом бельгийская пресса писала о том, что Безус может покинуть "Сент-Трюйден", поскольку хочет сменить клубную прописку. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2019 года.

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Роман Безус заявил о себе во весь голос в полтавской "Ворскле".