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суббота, 04 сентября 2021 17:05

Украинец стал самым титулованным спортсменом Параолимпиады

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Украинец стал самым титулованным спортсменом Параолимпиады
Максим Крипак завоевал семь медалей. Фото: Reuters

Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом на Параолимпиаде-2020.

На Играх в Токио Крипак завоевал семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Tribuna.

Украинец гарантировал себе статус самого титулованного спортсмена Параолимпиады еще до его официального завершения.

У его ближайшего преследователя - белорусского пловца Игоря Бокия - 5 наград (все золотые).

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Украинец стал чемпионом Параолимпиады в комплексном плавании на дистанции 200 метров на 100 метров и 400 метров вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем.

Серебряную медаль он завоевал в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем, а бронзу - в эстафете.

Всего на счету Крипака теперь 15 медалей Параолимпийских игр (10 из них - золотые).

Параолимпиада в Токио стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября. Украину на соревнованиях представляют 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).

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