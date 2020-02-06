Украинец сменил команду в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень перешел из "Атланты Хоукс" в "Сакраменто".
Лень сменил команду в последний день, когда в Лиге разрешены обмены между клубами. Кроме Украинский, "Атланта" попрощалась с форвардом Джабари Паркером, сообщает "24 канал".
Это уже третья команда Леня в его заокеанской карьере. Ранее украинский центровой выступал за "Финикс Санс".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михайлюк станет ключевой фигурой нашей команды – тренер "Детройта"
"Сакраменто" в западной конференции занимает 13-е место среди 15 команд. "Атланта" на востоке находится на 14-й строчке.
×
Комментарии