Украинец сменил команду в НБА

Алексей Лень будет выступать уже за третью команду в НБА. Фото: nba.comhawks

Украинский баскетболист Алексей Лень перешел из "Атланты Хоукс" в "Сакраменто".

Лень сменил команду в последний день, когда в Лиге разрешены обмены между клубами. Кроме Украинский, "Атланта" попрощалась с форвардом Джабари Паркером, сообщает "24 канал".

Это уже третья команда Леня в его заокеанской карьере. Ранее украинский центровой выступал за "Финикс Санс".

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"Сакраменто" в западной конференции занимает 13-е место среди 15 команд. "Атланта" на востоке находится на 14-й строчке.