Украинец подписал контракт из чешским грандом

Качарабу подписали за день до дедлайнаФото: "Славия"

Пражская "Славия" объявила о трансфере украинского защитника Тараса Качарабы. Игрок подписал контракт на три года – до декабря 2024 года.

Трансфер обошелся в 20 млн крон (около € 800 тысяч).

В текущем чемпионате Чехии провел 14 матчей и забил один гол. Также сыграл два матча в квалификации Лиги чемпионов и еще пять игр на групповом этапе Лиги конференций. Еще один матч он провел в Кубке Чехии.

В прошлом году Качарабу вызывали в сборную Украины.

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"Славия" арендовала Качарабу из либерецкого "Слована". Пражский клуб имел право выкупить игрока, чем воспользовался за день до дедлайна. В Украине Качараба играл за "Зирку" из Кропивницкого.