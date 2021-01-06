Украинец перешел в лучший клуб Чехии

Качараба является воспитанником "Шахтера"Фото GOOGLE.COM

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил, что украинский защитник либерецкого "Слована" Тарас Качараба продолжит карьеру в пражской "Славии".

Чешские клубы пока не подтвердили трансфер, но "Слован" ранее сообщал, что футболист ведет переговоры со "Славией".

Детали контракта с 25-летним украинцем и сумма сделки не сообщаются.

Соглашение игрока со "Слованом" было рассчитано до лета 2022 года. Он играл за команду с февраля 2018 года – сначала на правах аренды из "Шахтера", а летом 2019-го подписал полноценный контракт. На его счету 5 голов и 2 голевых паса в 97 матчах.

Transfermarkt оценивает Качарабу в 800 тысяч евро.

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"Славия" после 13 сыгранных матчей лидирует в чемпионате Чехии, "Слован" идет 8-м.