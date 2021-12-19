Украинец отдал две голевые передачи в чемпионате Бельгии

Безус помог "Генту" удержать 5 место. Фото: "Гент"

В матче 20-го тура бельгийского первенства "Гент" дома принимал "Синт-Трайден".

На 27-й минуте хозяева смогли выйти вперед, благодаря голу Лорана Депуатра. Голевую передачу отдал украинский полузащитник Роман Безус.

Во втором тайме "индейцы" смогли удвоить счет. Украинец вновь оформил ассист – теперь уже на Тиссаудали.

На 85-й минуте Хара помог гостям отыграть один мяч, но этого оказалось недостаточно.

Для Безуса это уже 6-е и 7-е голевые действия в чемпионате. В общем счете, он отдал 5 ассистов и забил 2 гола.

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Его команда идет на 5-м месте, приблизившись после победы к зоне плей-офф. Первую строчку занимает сенсационный "Сент-Жиллуаз", только в этом сезоне поднявшийся в высший дивизион.