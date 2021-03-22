Украинец одержал победу на Кубке мира по фехтованию

Игорь Рейзлин победил действующего чемпиона мира. Фото: Instagram.com/fencing_fie

Украинский шпажист 37-летний Игорь Рейзлин победил на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в российской Казани.

В финале украинец был сильнее действующего чемпиона мира Гергея Шиклоші из Венгрии - 15:11, сообщает Twitter НОК Украины.

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В 1/16 соревнований украинец победил корейца Джа Хо Сонга. В 1/8 оказался сильнее итальянца Габриеле Симин. В четвертьфинале и полуфинале одолел немца Самуэль Унтергаузера египтянина Ахмеда Елзаеда в полуфинале соответственно.

Для Игоря Рейзлина это 2-е "золото" на этапах Кубка мира в карьере. В 2019 году он был 1-м на турнире в Берне. Также в активе украинца 3 бронзовые награды на этапах Кубка мира и "бронза" Гран-при в 2020-м.