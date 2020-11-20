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пятница, 20 ноября 2020 16:04

Украине и Швейцарии назвали последнюю дату для подачи документов

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Украине и Швейцарии назвали последнюю дату для подачи документов
Украина только потренировалась на поле стадиона в Люцерне. Фото УАФ

Сегодня (20 ноября) не будет решения о судьбе матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, которое должен принять Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА.

Как стало известно Футбол 24 от информированных источников, в понедельник, 23 ноября, установлен крайний срок для подачи письменных объяснений сторонами. Только после этого определят дату слушаний. Существует теоретическая возможность, что решение появится на следующей неделе.

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Во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретила проводить матч Швейцария - Украина: "сине-желтых" отправили на карантин. Позже УАФ заявила, что сборная готова провести поединок Швейцария - Украина 18 ноября. УАФ выступила с официальным заявлением о проведении отмененного матча Лиги наций с имеющимися неинфицированными игроками, однако команда Шевченко все же отправилась домой.

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