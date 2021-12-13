Украинцы узнали соперников в Лиге Европы

Руслан Малиновский поедет в Грецию. Фото: УЄФА

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне впервые прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. "Аталанта" украинца Руслана Малиновского будет принимать греческий "Олимпиакос", а "Шериф" тренера Юрия Вернидуба померяется силой с португальской "Брагой".

Все пары:

"Севилья" (Испания) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Аталанта" (Италия) – "Олимпиакос" (Греция)

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Реал Сосьедад" (Испания)

"Барселона" (Испания) – "Наполи" (Италия)

"Зенит" (Россия) – "Бетис" (Испания)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

"Шериф" (Молдова) – "Брага" (Португалия)

"Порту" (Португалия) – "Лацио" (Италия)

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В жеребьевке приняли участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.