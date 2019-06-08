"Украинцы смотрелись сильнее, чем есть на самом деле" – Тадич

Тадич говорит, что ему стыдно

Хавбек сборной Сербии Душан Тадич не смог объяснить разгромное поражение от Украины (0:5) в отборе Евро-2020.

"Это самое сложное время в моей карьере. Очень плохой момент. Мы постоянно опаздывали и не оказывали нужного прессинга. Мы способствовали тому, что украинцы выглядели сильнее, чем есть на самом деле. Нам должно быть стыдно за это. Мы должны проанализировать встречу и быть самокритичными. Об этом пишет "Трибуна"

Мы должны взять на себя ответственность и не допустить, чтобы это повторилось. Это очень неприятно и больно. Нам всем нужно посмотреть в зеркало, а не искать виновных. Мы должны винить только себя.

Я не могу объяснить, почему мы так плохо сыграли. Соперник был быстрее нас, лучше занимал позиции, а мы находились постоянно между ними и не знали, что делать", – сказал Тадич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы пропустили два глупых мяча" – Крстаич

После двух сыгранных матчей в активе сборной Сербии 1 очко и последнее место в группе