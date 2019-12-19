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четверг, 19 декабря 2019 17:23

Украинцы провалили спринтерскую гонку на Кубке мира по биатлону

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Украинцы провалили спринтерскую гонку на Кубке мира по биатлону
Дмитрий Подручный финишировал в спринте только 19-м. Фото: из открытых источников

Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Быстрее 10 километров дистанции преодолел Дмитрий Пидручный. Лидер мужской сборной совершил по одному промаху на каждой стрельбе и финишировал 18-м.

Отлично отстрелялся Антон Дудченко, закрыв все 10 мишеней. Однако довольно низкая скорость не позволили Антону побороться за высокие позиции - тридцать первая ступень.

Артем Прима допустил 2 промаха на стойке и финишировал 34-м. Руслан Ткаленко ошибся однажды и завершил спринт 39-м. Артем Тищенко также допустил только один промах - шестьдесят девятой позиция, сообщает "24 канал"

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Победителем стал Бенедикт Долль. На двух огневых рубежах немецкий гонщик отстрелялся чисто и преодолел дистанцию ​​за 23 минуты и 22 секунды. Второе место занял норвежец Тарьей Бё. Он также отстрелялся на ноль, но проиграл Долли более 9 секунд. Третье место занял француз Кентен Фийон-Имеет, который проиграл Бё всего 2 секунды.

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